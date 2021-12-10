В Харькове мужчина парализовал работу метрополитена, прыгнув на рельсы. Фото и видео

В Харькове мужчина парализовал работу метрополитена, проникнув в тоннель. Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря на Холодногорско-Заводской линии метро на станции "Центральный рынок".

На станциях наблюдалось скопление пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба метро (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы сообщили, что мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель в сторону станции метро "Майдан Конституции". В результате движение поездов по всей красной ветке метро остановилось.

На данный момент движение уже восстановили. Нарушителя задержали и передали правоохранителям. Им оказался 16-летний студент одного из харьковских колледжей.

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Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Тем временем в соцсетях уже опубликовали фото нарушителя.

3 декабря в Киеве на станции метрополитена "Дворец Украина" на рельсы упала девушка. Движение поездов было временно остановлено. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

В Киеве в понедельник, 25 октября, на станции метро "Дорогожичи" пожилой женщине стало плохо на перроне. Пенсионерке пытались помочь, но, увы, она скончалась.