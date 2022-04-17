В Харькове мародеры ворвались в здание, где находятся офисы национальных телеканалов. Видео

В Харькове мародеры влезли в здание, где находились офисы национальных телеканалов. Грабители "обчистили" несколько этажей и вынесли технику.

В частности, речь идет о квадрокоптере, ноутбуках, принтерах и двух сейфах. Запись с камер наблюдения появилась на одном из местных Telegram-каналов. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

На записи видно, как мародеры выносят из помещений много техники. Авторы сообщения утверждают, что посторонние пробрались на 7 этаж и выше, где и размещаются редакция Новостей АТН, корпункты телеканалов ICTV, Дом, СТБ, 5 канал.

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Отмечается, что в офисах осталось еще много техники, судьба которой неизвестна. Этот инцидент обеспокоил журналистов, обратившихся за помощью в полицию. В заявлении говорится, что медийщики сейчас работают из дома, поэтому проверить здание своими силами на данный момент невозможно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские мародеры продают в сети украденные у украинцев вещи.