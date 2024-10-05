В Харькове косметолог убила пациентку, введя в 15 раз больше препарата: ей объявлено подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении косметологу в Харькове. Ее обвиняют в том, что она по неосторожности убила свою клиентку, введя в 15 раз больше препарата.

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Об этом идет речь в сообщении региональной полиции. Отмечается, что 16 марта 2024 года клиентка пришла в косметологический салон для проведения лазерного липолиза. Эта процедура проводится с применением местной анестезии и относится к категории процедур с хирургическим вмешательством.

Впрочем, косметолог не определила массу тела и не произвела расчет дозы анестетика. Без специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проводить процедуру. Подозреваемая женщина сделала в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе по меньшей мере в 15 раз.

По дороге в больницу женщина скончалась. 33-летней косметологи сообщили о подозрении в совершении убийства по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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