В Харькове иностранец изнасиловал девушку, проникнув в ее квартиру: его будут судить. Фото

Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт против иностранца за изнасилование девушки. По данным следствия, мужчина ворвался в квартиру потерпевшей.

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры. Преступление было совершено еще в июле (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что речь идет о гражданине Азербайджана, который недавно переехал в Харьков, где познакомился с 24-летней девушкой.

Когда она попрощалась с иностранцем и решила пойти домой, мужчина начал ее преследовать до квартиры. Потерпевшая не успела закрыть за собой дверь, тогда иностранец ворвался в квартиру и изнасиловал ее.

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О подозрении мужчине объявили 31 июля, а суд отправил его под стражу – позднее мера пресечения была продлена.

26 сентября обвинительный акт был направлен в Коминтерновский райсуд Харькова. Обвиняемому грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужчина едва не изнасиловал свою соседку по вагону-купе в поезде Киев-Львов. Женщине удалось вырваться и убежать.