В Харькове авто уходило от погони и едва не сбило военный патруль. Видео

В Харькове в субботу ночью, 1 января, автомобиль BMW на скорости слетел с проезжей части, уходя от полицейской погони. Водитель не смог войти в поворот и чуть не сбил военный патруль.

Инцидент произошел в 03:06 на Белгородском шоссе. На кадрах, которые опубликовал местный Telegram-канал "Труха Харьков", видно, что военные чудом успели отскочить в сторону, когда на них несся автомобиль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Съехав с дороги, BMW поднял в воздух лежавший на обочине снег и остановился через несколько метров. Когда на место инцидента подъехали полицейские, которые и гнались до этого за водителем, он вышел из транспортного средства и попытался скрыться.

За ним побежали и военные, которые патрулировали улицы и едва не стали жертвами аварии, и правоохранители, преследовавшие нарушителя.

В результате мужчину догнали и задержали, на него составили административный протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 14-летний водитель Hyundai не справился с управлением авто и въехал в дерево. В результате ДТП машина перевернулась.