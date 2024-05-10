В Харькове 41-летнему поклоннику СССР грозит до 5 лет тюрьмы

В Харькове 41-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за распространение коммунистической символики в интернете. Сейчас подозреваемый уклоняется от следствия и находится в розыске.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Он также репостил публикации пропагандистских российских СМИ, где искаженно освещаются исторические события.

Житель Харькова еще в 2019 году создал и руководил группой в социальной сети Facebook, где распространял коммунистическую символику. По данным следствия, мужчина размещал сообщения, приуроченные "дню рождения комсомола", утверждал, что "Украина — колония", и сопровождал это изображениями герба СССР.

Кроме пропаганды коммунистической идеологии, подозреваемый обнародовал карту Украины, на которой изображены так называемые "территориальные подарки" Ленина и Хрущева, с подписью "Формирование территории современной Украины".

Так, Киевской окружной прокуратурой Харькова было составлено и передано в суд обвинительный акт в отношении этого мужчины по фактам распространения и использования коммунистической символики через средства массовой информации, а также распространение материалов с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (ред. 11.01.2019), ч. 1 ст. 110 УК Украины (ред. 11.06.2020).

Сейчас подозреваемый уклоняется от следствия, он объявлен в розыск. Мужчине грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала российского агента, готовившего ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области. Злоумышленник пытался установить вебкамеру у моста, чтобы наблюдать за движением военных эшелонов.

Как писал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали еще двух предателей. Двое местных жителей под видом ремонтников ездили по региону, выискивая фортификационные сооружения, укрепрайоны и места базирования наших воинов.

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