В Харькове 17-летняя девушка выбросилась из окна и погибла: накануне она произнесла странную фразу. Детали трагедии

В Харькове 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Перед смертью она произнесла странную фразу о своей матери.

Как сообщает My Kharkov со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после падения несовершеннолетняя была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи проф. А.И. Мещанинова, однако спасти ее не удалось. Девушка была ученицей Государственной гимназии-интерната военной физической подготовки "Кадетский корпус" и жила в общежитии.

Как сообщается, трагедия произошла еще 13 февраля. В тот вечер компания подростков арендовала квартиру на улице Большая Панасовская для совместного отдыха. Они распивали алкоголь. Как рассказали друзья погибшей, девушка несколько раз за вечер выходила на балкон и пыталась перелезть через парапет, но ее оттуда уводили.

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Одна из подруг сообщила, что у погибшей возникли чувства к молодому человеку, который уделял внимание другой девушке в этой же компании. Кроме того, в ее семье были проблемы – родители развелись, мать жила с отчимом, и она не хотела возвращаться домой.

По словам другой подруги, перед прыжком погибшая, сидя на подоконнике в комнате, произнесла фразу: "Как моя мама скажет, так и будет".

Ведомости по указанному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные мероприятия.

Напомним: 18 февраля в Луганской области обнаружили тела 19-летнего парня и 14-летней девушки. Правоохранители направили их на проведение судебно-медицинской экспертизы. СМИ со ссылкой на источники в МВД сообщили, что парень и девушка, вероятно, были в отношениях. Также есть предположение, что они спрыгнули с высоты, с этажа подъезда, в котором никто не живет.

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