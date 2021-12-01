В ГПСУ опровергли информацию о расстреле мигрантов в зоне ЧАЭС: опубликованное видео – фейк

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о якобы расстреле мигрантов зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Также там отметили, что обнародованное пропагандистскими СМИ видео – фейковое.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ. В ведомстве уточнили, что никаких групп нелегальных мигрантом на границе с Беларусью, в том числе в Чернобыльской зоне, не было.

"Отдельные ресурсы пишут, что это произошел расстрел украинским военными, другие, что пограничниками, нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения. Также на видео видна надпись PRILUKI, а само видео якобы записано 29 ноября. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой", – сказано в сообщении.

Видео дня

На видео видна группа людей. В какой-то момент по ним якобы кто-то открывает огонь, и те начинают убегать. Кадры распространили российские пропагандистские СМИ, которые утверждают, что стреляли "украинские военные".

Напомним, что 1 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об увеличении количества российской пропаганды, направленной против Украины. По его словам, такой же уровень наблюдался перед вторжением России в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о том, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет дорого стоить Москве.