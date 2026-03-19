В горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца: детали трагедии

В румынских горах нашли мертвым 28-летнего гражданина Украины. Он вместе со спутником добрался до высокогорья массива Марамуреш после незаконного пересечения границы, но потерял способность двигаться из-за травмы ноги.

Видео дня

Об этом сообщила спасательная служба румынской провинции Марамуреш. Спасателей удивило то, что мужчина отправился в горы в легких кроссовках и без минимального снаряжения.

Детали трагедии

Примерно в 17:00 18 марта у подножия горы румынские пограничники остановили гражданина Украины. Он рассказал о еще одном украинце, который остался в горах с сильной слабостью и отеком ноги. Из-за ухудшения состояния здоровья он не смог дальше передвигаться.

По его словам, он спустился вниз за помощью, оставил своего спутника на импровизированной "кровати" из веток хвойных деревьев, чтобы защитить от прямого контакта со снегом.

На спасение пострадавшего отправили горных спасателей, однако операцию осложнял сложный рельеф, снежный покров и снижение температуры с наступлением вечера.

Когда спасатели таки добрались до пострадавшего, то нашли его уже мертвым.

"Трудно понять, как 28-летний молодой человек решился отправиться в горы в таких сложных условиях без минимального снаряжения, с обнаженными лодыжками и в спортивной обуви. Эта ситуация еще раз подчеркивает, насколько беспощадной может быть горная среда без надлежащей подготовки, особенно в условиях стресса и отчаяния, которые заставили его отправиться в этот путь", – написали в румынской спасательной службе.

До утра спасатели должны были спустить тело погибшего к подножию горы и передать на экспертизу для установления точной причины смерти.

В Румынии не раз выявляли украинцев, которые незаконно пересекали границу, чтобы избежать призыва. В основном такие случаи происходят в горах: мужчины сбивались с пути и звонили румынским спасателям.

Как сообщал OBOZ.UA, румынские спасатели нашли в горах двух украинцев, которые незаконно пересекли границу. Мужчины перешли границу с Румынией через горы Марамуреш, однако застряли в недоступной местности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!