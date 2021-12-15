В Германии вынесли приговор россиянину за убийство чеченского командира. Все подробности дела

Спустя более чем два года после убийства чеченского командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина россиянину Вадиму Красикову (Соколову) вынесли приговор. Берлинские судьи убеждены, что убийство произошло по задаче российских властей.

Апелляционный суд Берлина в среду, 15 декабря, счел доказанным, что именно гражданин России застрелил грузина чеченского происхождения в парке в центре столицы в августе 2019 года. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Во время судебного процесса Красикова приговорили к пожизненному заключению за убийство и незаконное хранение оружия.

Суд установил, что 56-летний Красиков подъехал на велосипеде к жертве сзади 23 августа 2019 года в берлинском парке Kleiner Tiergarten. Сначала он произвел два выстрела из пистолета с глушителем в 40-летнего мужчину с близкого расстояния. Когда пострадавший оказался на земле, он выстрелил ему в затылок

Видео дня

Мужчина, который с конца 2016 года проживал в Германии в качестве соискателя убежища и был признан российскими властями террористом, скончался на месте происшествия.

"Преступление было тщательно подготовлено помощниками, которые находились в Берлине", – сказал председательствующий судья Олас Арнольди, обосновывая приговор.

Судьи также признали особую тяжесть вины. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы практически невозможно. Именно о таком наказании для Красикова ходатайствовала федеральная прокуратура, которая занималась расследованием и предъявлением обвинения в связи с особой важностью дела. Защита подсудимого не сочла обвинения в адрес Красикова доказанными.

Федеральный прокурор убежден, что обвиняемый является сотрудником внутренней секретной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которому было поручено заказное убийство за рубежом.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал приговор "политически мотивированным". Он добавил, что решение суда "серьезно обострит и без того сложные германо-российские отношения".

Ранее стало известно, что Красиков мог быть причастен к еще нескольким громким преступлениям. Согласно расследованию Bellingcat, Der Spiegel и The Insider, мужчину, вероятно, завербовали спецслужбы РФ как наемного убийцу. По данным расследователей, в 2007 году Красиков был подозреваемым в убийстве российского депутата и бизнесмена Юрия Козлова в Карелии. В том же году он якобы имел тесные связи с ФСБ и, вероятно, даже работал в спецназе "Вымпел".

В 2013 году Красикова подозревали в убийстве предпринимателя Альберта Назранова. Его объявили в розыск, однако вскоре судебный процесс приостановили, а в июне 2015 года убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Затем, по версии журналистов, он получил новые документы на имя Соколова.

Также стало известно, что в 2015 году Вадим Красиков ездил в оккупированный Крым, в 2017-ом летал в столицу Кыргызстана Бишкек, а после опять в Крым. Каждая поездка длилась от пяти до семи дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства Хангошвили.

Российский социолог Игорь Эйдман заявлял, что этим преступлением президент Владимир Путин "послал черную метку" немецкому руководству.