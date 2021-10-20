В Германии судят за убийство 11 тысяч человек 96-летнюю экс-секретаршу нацистского лагеря смерти Штутгоф. Фото

В городе Итцехо (Германия) перед судом предстала 96-летняя немка Ирмгард Фурхнер, которая во времена Второй мировой войны работала секретарем коменданта нацистского лагеря смерти Штутгоф в Польше Пауля Вернера Хоппе. На "должности" она пробыла два года – с 1943 по 1945 год.

Об этом пишет Reuters. Ее обвиняют в совершении военных преступлений – 18-летней девушкой она, согласно следствию, способствовала убийству 11 412 человек.

В эти годы около 65 тысяч человек умерли от голода и болезней или в газовых камерах концлагеря Штутгоф. В их число входили военнопленные и евреи.

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Фурхнер была доставлена в зал суда на инвалидной коляске. На ее лицо был натянут платок, который покрывал голову, а также защитная маска.

Как пишет издание, в прошлом месяце, 30 сентября, перед слушанием дела женщина скрылась. Она покинула дом для престарелых в Квикборне, где живет, и поехала на такси к окраинам Гамбурга. Ее нашли в этот же день.

Судебное разбирательство ведется палатой по делам несовершеннолетних, поскольку Фурхнер на момент совершения преступления было 18 или 19 лет, то есть она была подростком соответствии с законом о судах по делам несовершеннолетних.

Транспортные списки задержанных, предназначенных для отправки в Освенцим для убийства, а также радиосообщения, диктовка приказов Хоппе и его корреспонденция, по словам обвинения, прошли через руки Фурхнер.

Прокуроры заявили, что она "была в курсе всех событий" в Штутгофе из-за ее ключевого административного положения, а также из-за относительно компактной планировки лагеря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии 7 октября начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен. Йозефа С. обвиняют в соучастии в убийстве более 3,5 тысяч заключенных во время Второй мировой войны.