В Германии фура сбегала от полиции, тараня авто на трассе: травмированы 26 человек, разбиты 50 машин

В Германии 30 ноября произошло жуткое ДТП. Пьяный водитель грузовика из Польши, имеющий психические отклонения, убегал от полиции, сбивая попадавшиеся ему на пути автомобили.

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Повреждены около полусотни автомобилей, пострадали 26 человек, восемь из них в тяжелом, один – в критическом состоянии. Подробности сообщает немецкое издание BILD.

На грузовик Rambo, за рулем которого находился 30-летний водитель из Польши, немецкие правоохранители обратили внимание из-за "опасного стиля вождения". Произошло это около 16:25 по местному времени 30 ноября вблизи Нойса – города на западе Германии, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия. Тогда в полицию обратились другие участники дорожного движения, изрядно встревоженные маневрами грузовика на дороге.

Получив сообщение, полицейские бросились в погоню с целью остановить грузовик. Однако на сигналы правоохранителей водитель отреагировал не так, как те ожидали: вместо того, чтобы остановиться, он увеличил скорость и помчался по серпантину.

Далее 30-летний нарушитель выехал на трассу на развязке автострады Вупперталь-Норд – и там начал таранить другие попадавшиеся ему на пути автомобили, продолжая это делать, пока не многотонное авто не развернулось поперек дороги и не остановилось.

"Правоохранители задержали водителя на месте ДТП. По информации BILD, он был сильно пьян. Возможно, он также употреблял наркотики. По состоянию на утро его еще не допрашивали, не было также результатов анализов его крови", – пишет издание.

Кроме того, в полиции Дюссельдорфа заявили, что у мужчины обнаружены признаки психического заболевания.

"Из-за этого его временно поместили в психбольницу. Сегодня будет принято решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили полицейские.

От действий неадекватного водителя пострадали 26 человек. Состояние восьми из них медики оценили как тяжелое, один из раненых находился на грани жизни и смерти.

Во время этой безумной "гонки" повреждения получили около 50 автомобилей. На месте работало большое количество пожарных, полиции и спасателей. Дорогу, на которой произошла авария, перекрыли, однако автомобили, не успевшие вовремя свернуть с дороги, образовали пробки.

По состоянию на утро 1 декабря, по данным полиции, трасса А1 от места аварии в направлении Кельна и в направлении Бремена еще была перекрыта.

Напомним, ранее стало известно, что в Египте произошло ДТП с автобусом. В результате аварии пострадало более 40 человек, среди них, по данным МИД, одна гражданка Украины.

Между тем представители местных правоохранительных органов заявляли, что среди пострадавших – "31 турист из России и Украины, трое – из Казахстана, трое – из Азербайджана и четыре – из Египта".