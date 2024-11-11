В Германии дальнобойщика-украинца убили иностранные коллеги: спор вспыхнул о войне – Bild

В Германии в промышленной зоне общины Оберрот был убит украинец. По данным СМИ, мужчину могли лишить жизни его коллеги-дальнобойщики из-за спора о войне России против Украины.

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Как пишет BILD, драка произошла на стоянке перед лесопилкой вечером в субботу, 9 ноября, около 20:15 (по местному времени). Жертве было всего 34 года.

Причастными могут быть трое водителей грузовиков 35, 41 и 45 лет. Они задержаны, но расследование всех деталей происшествия продолжается.

У журналистов есть информация, что погибший – выходец из Украины, а один из арестованных – из Узбекистана. Последний поддерживает кремлевского диктатора Владимира Путина и его агрессивную политику. Спор касался роли РФ в войне в Украине.

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В BILD со ссылкой на очевидца заявили, что четверо мужчин в тот роковой день якобы употребляли алкоголь.

В заявлении полиции говорится, что произошла драка, в результате которой 34-летний мужчина получил смертельные ранения. Он скончался на месте инцидента. Трое подозреваемых были задержаны в непосредственной близости.

Степень их причастности, а также как именно умер дальнобойщик, правоохранители уточнять не стали. Следователи прорабатывают несколько версий случившегося.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в штате Северная Каролина (США) в результате урагана "Хелен" 26 сентября погибла семья украинских беженцев. Супруги из Херсона Анастасия Новитняя и Дмитрий Сеген найдены мертвыми; их 13-летний сын Евгений и мама Анастасии Татьяна числились пропавшими без вести.

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