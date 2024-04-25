Адвокаты Коломойского обратились в Европейский суд по правам человека: рассмотрение жалобы началось

Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начали рассмотрение дела украинского бизнесмена Игоря Коломойского по подаче жалобы от его адвокатов.

Об этом сообщает издание "Телеграф".

Юристы настаивают на том, что против Коломойского незаконно возбудили уголовное дело, а также допустили ряд нарушений по соблюдению его прав и свобод.

О начале рассмотрения жалобы сообщил адвокат Коломойского Александр Лысак. Он также отметил, что надеется на справедливую оценку ситуации с бизнесменом от европейских судей.

"ЕСПЧ оценит на предмет правомерности как примененные в отношении Игоря Коломойского меры предосторожности, так и в целом законность уголовного преследования нашего клиента. Это дело будет иметь важное значение для функционирования в Украине защиты прав человека и соблюдения принципов правового государства", — сообщил адвокат.

Лисак также добавил, что в будущем сторона защиты его клиента также будет обжаловать в ЕСПЧ ряд нарушений прав человека.

"Мы должны констатировать, что с момента нашего обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация по соблюдению прав Игоря Коломойского значительно ухудшилась. Подозрение в течение последних месяцев абсолютно не эволюционирует. Вместе с тем, человек уже почти 8 месяцев находится под стражей по фактически необоснованному подозрению, основанному на ничем не подкрепленных предположениях. В связи с этим, мы вынуждены продолжать оспаривать незаконные действия в отношении господина Коломойского в ЕСПЧ", – подчеркнул адвокат.

Защита бизнесмена рассчитывает на оперативное и справедливое рассмотрение дела в Европейском суде. Адвокаты убеждены, что решение суда будет опираться на международные стандарты прав человека.