В ДТП с автобусом в Болгарии погибла семья из 11 человек: новые детали трагедии. Фото

В трагическом дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом, которое произошло в Болгарии, погибла целая семья из 11 человек. Всего жертвами злополучной аварии стали 45 человек.

По информации болгарского издания Traffic News, все 11 членов семьи Яхи из столицы Северной Македонии Скопье ездили в путешествие в Стамбул. Смертельная авария произошла на обратном пути из Турции (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Македонские СМИ опубликовали фотографии некоторых погибших в этой аварии. Большинство из них были гражданами Северной Македонии, кроме того в автобусе погибли граждане Сербии, Бельгии. Среди 45 погибших - 12 детей. Самые маленькие - четырехлетние братья-близнецы Луан и Албан Ахмети. В Болгарии и Северной Македонии 24 ноября объявлен трехдневный траур.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на шоссе Струма в Болгарии 23 ноября попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В правоохранительных органах Македонии заявили, что личности погибших будут идентифицировать по анализу ДНК. Его проведут в Болгарии, поскольку страна имеет самое современное для этого оборудование.

После этого в Совете безопасности Перникского района, где и случилась авария, рассказали, что трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса могло произойти из-за большой скорости и наезда на дорожный знак. При трении металла образовались искры и транспортное средство сгорело за считанные минуты.

Также правоохранители предполагают, что большинство погибших задохнулись внутри салона. К тому же в Совете безопасности пока не рассматривают версию, что водитель мог заснуть за рулем, ведь незадолго до аварии автобус заезжал на заправку.