Двое детей потеряли родителей, убийца может прятаться в Приднестровье: подробности ДТП под Одессой. Фото

Под Одессой произошла страшная авария, которая унесла жизни супружеской пары. Люди погибли после того, как в их Skoda врезался Ford, вылетевший на встречную полосу. Но виновник ДТП не остановился после столкновения, а решил скрыться с места происшествия.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла во вторник, 1 февраля, на трассе Одесса – Кучурган между селами Каменка и Щербанка. Около 12:30 Ford вылетел на встречную полосу и столкнулся со Skoda.

Как удалось выяснить, за рулем "американца" находился 39-летний Сергей Чилей. Он сразу же скрылся с места ДТП, даже не изъявив желания оказать помощь пострадавшим.

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В пресс-службе полиции Одесской области OBOZREVATEL сообщили, что мужчину все еще не задержали, он находится в розыске. А знакомые погибших в соцсетях рассказывают, что виновник аварии мог скрыться на территории непризнанного Приднестровья в Молдове.

Погибшими в ДТП оказались супруги – 42-летняя Виктория Соломон и 46-летний Григорий Баранов. От полученных травм они скончались на месте.

Их похоронят в пятницу, 4 февраля, в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области. Сейчас там живут родители погибшей женщины.

"Похороним их в Лиманском, тут они оба выросли, знакомы были с детства. Хотя жили и работали в Черноморске (бывший Ильичевск). У них есть взрослый сын, ему 19 лет, и младшая дочь Дана, ей 7 лет. Мы будем оформлять опекунство, она сиротой не останется. После похорон займемся документами", – рассказала OBOZREVATEL сестра Виктории Ирина Федько.

Дане уже сообщили о гибели родителей. По словам родных, девочка еще в шоке, она не сразу поймет, что случилось с ее близкими.

Григорий всю жизнь служил в правоохранительных органах, а на пенсию вышел подполковником. Виктория же работала в салоне мастером-парикмахером.

"Она была очень творческой и креативной. В школе, где учился сын, и в молодежном садике, куда ходила Дана, все знают об этом, там остались многие ее поделки. Она была чудесным организатором разных мероприятий", – говорит сестра.

В Instagram у Виктории есть много фотографий с корпоративов. Ее коллеги пишут, что все классные идеи относительно того, как провести праздник, всегда предлагала Вика. Вечеринка на пляже в стиле пиратов, вечер дискотеки 90-х, "ноябревка", Масленица, дни рождения – душой компании всегда была именно Виктория, а Григорий ее поддерживал. К тому же женщина очень красиво вышивала, у нее осталось много прекрасных работ.

И Виктория, и Григорий очень любили своих детей. Они гордились старшим сыном, который недавно вернулся из армии.

Друзья погибших сейчас собирают деньги. Помочь можно, перечислив средства на карту Монобанка: 5375 4141 2515 9631 (Ирина, сестра).

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели двух и более человек). Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Это не первая авария за последнее время, когда водитель решил сбежать с места смертельного ДТП. Накануне OBOZREVATEL рассказывал о трагедии на Волыни, где парень ночью сбил 19-летнюю студентку, сжег в лесу свое авто и скрывался от полиции.