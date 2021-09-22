На Львовщине Fiat на скорости влетел в грузовик, водителя зажало в авто. Фото

Во Львовской области на выезде из Самбора 28-летний водитель Fiat Ducato врезался в грузовик Volvo под управлением 49-летнего водителя. При этом владелец микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, достать пострадавшего водителя из микроавтобуса было непросто. Во время аварии автомобиль сильно пострадал, в частности был смят его бок со стороны руля.

Для того, чтобы вытащить пострадавшего мужчину спасателям пришлось использовать специальные инструменты. Его зажало между деформированными элементами машины. После того, как его освободили, мужчину передали медикам.

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Известно, что тот находился в сознании. О тяжести травм ничего не сообщается. Мужчина госпитализирован в Самборскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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