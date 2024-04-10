В ДТП в Ривненской области погибли двое детей из многодетной семьи и их бабушка: что известно о трагедии

В Ривненской области произошла ужасная авария. Автомобиль Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и врезался в отбойник. Металлическое ограждение насквозь проткнуло авто. В результате на месте погибли 20-летний парень и его 67-летняя бабушка. А 19-летняя сестра водителя в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Через несколько дней она тоже скончалась.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Бабушка не хотела отпускать внука и поехала с ним

В ночь на 6 апреля 20-летний Виталий Мичак должен был встретить свою младшую сестру. Девушка ехала из Житомира, где училась в университете им. Ивана Франко на педагога.

"Его бабушка Лидия не хотела, чтобы Виталик ехал один за рулем среди ночи, поэтому поехала с ним", – рассказала OBOZ.UA одна из жительниц села Выры Сарненского района Ривненской области, где жила семья погибших.

До станции они доехали нормально, встретили 19-летнюю Илону Мичак. И все вместе отправились домой. Однако примерно в 2:30 произошла смертельная авария. Как сообщает областная полиция, водитель Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и врезался в дорожный отбойник.

Металлическое ограждение насквозь пробило автомобиль. Бабушка Лидия и Виталий погибли на месте. А Илона была жива, хотя получила серьезные травмы. У нее были переломы конечностей, ребер, сломана челюсть.

Ее доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, однако 8 апреля в 17:30 девушка умерла.

В семье это уже не первая трагедия

В среду, 10 апреля в селе Виры прощались с Илоной. Люди рассказывали, что это уже не первая трагедия в семье.

"Семья многодетная. У Сергея и Оксаны было одиннадцать детей, все родные. Погибли самые старшие – Виталик и Илона. А несколько лет назад у них погиб младший маленький сын, он утонул", – говорит OBOZ.UA знакомая семьи.

Глава семьи Сергей Мичак раньше работал на заводе, а в последние годы ездит на заработки в Чехию. Его супруга Оксана занимается домом и детьми. Семья православная, верующая.

"Все дети очень воспитанные, никаких жалоб на них нет. Семья хорошая, дружная. Они все время работают по хозяйству, отдыхать им некогда. У них свой огород, куры", – говорят соседи.

На Facebook-странице Житомирского университета, где училась Илона, написали: "В страшной автокатастрофе погибла Илона Мичак. Боль не передать словами. Каждая потеря болезненна, а когда обрывается жизнь юного человека, который только начал жить, сердце наполняется безмерной пустотой. Искренность Илоны, ее доброта, верность в дружбе сохранится в сердце каждого, кто был с ней знаком".

В полиции Ривненской области сообщили, что идет досудебное следствие, назначены экспертизы, которые и установят, что произошло на дороге.