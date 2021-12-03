Отец и 12-летняя дочь скончались, а мама в тяжелом состоянии: детали ДТП возле заправки на Львовщине

Во Львовской области в результате ДТП 18 ноября погибла 12-летняя школьница и ее папа. Девочка умерла на месте, а отец, который был за рулем в тот трагический день, из-за полученных травм скончался в больнице спустя две недели. Мама ребенка остается в тяжелом состоянии.

Подробнее об этой аварии читайте в материале OBOZREVATEL.

Смертельное ДТП произошло возле села Красов Стрыйского района. Около 7 утра Opel Astra совершал разворот налево, но в этот момент в автомобиль на большой скорости влетела Skoda Octavia с 48-летним водителем за рулем.

В первой машине ехала семья – 52-летняя Оксана, 50-летний Игорь и 12-летняя Маричка Масные.

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Девочка погибла на месте, врачи уже ничем не могли ей помочь. А родителей доставили в больницу с многочисленными травмами. Их состояние было тяжелым.

А утром 1 декабря отец Игорь умер. По словам медиков, у него были повреждены внутренние органы, а также переломы ног.

Оксана, мама погибшей Марички, пока остается в больнице, ее состояние стабильно тяжелое. "Она в сознании, ей сказали о гибели дочери и мужа, она все знает", – рассказала знакомая семьи.

В тот трагический день семья ехала из Красова в школу из соседнего села. Девочка ходила там в 7-й класс, а ее мама работала учительницей – преподавала в третьем классе.

"На похороны Марички тогда пришли все ее одноклассники. Некоторые дети плакали. Маричка была очень хорошей, дружелюбной девочкой. Сколько помню, любое мероприятие, концерт, выступление – Маричка всегда в первых рядах. Она и стихи читала, и пела, и танцевала. Была очень умной и начитанной девочкой, хорошо училась", – вспоминает о ней ее знакомая.

Для Оксаны и Игоря это был второй брак, у каждого от первого брака есть по двое уже взрослых детей. А вот Маричка была младшей и любимой дочерью, мама родила ее уже в 40 лет.

Об Игоре говорят, что он был мастером на все руки. Его многие знали в селе, приглашали поработать, что-то построить, отремонтировать и т.д.

Место, где произошло ДТП, местные жители считают нехорошим. Это уже не первая смертельная авария на этом участке. В прошлом году там столкнулась "Нива", водитель тоже погиб.

"Там есть заправка, а прямо напротив нее разворот. Из-за отбойника автомобиля, который хочет развернуться, не видно. А желающих совершить маневр много, потому что люди заправляют авто и тут же выезжают и сразу на разворот. Я не знаю, с заправки ли ехал Игорь или просто поворачивал, но факт остается фактом. Лучше бы этот поворот там убрали совсем", – говорит местный житель Николай.

Областная полиция открыла криминальное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевших, за что грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, по официальным данным Патрульной полиции, в Украине за первые 10 месяцев текущего года произошло более 16 тысяч аварий, в которых погибли 340 человек и еще более 2,6 тысячи получили травмы.