В Донецкой области во время пожара погибли двое взрослых и ребенок

Утром 4 февраля в Донецкой области вспыхнул пожар в частном доме. В огне погибли три человека, среди которых – ребенок.

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Причины пожара устанавливаются. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Возгорание произошло сегодня утром в селе Софиевка Краматорского района: горел частный жилой дом по всей площади. В ходе разведки и ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тела 2 взрослых и ребенка", – сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, накануне, 3 февраля, стало известно, что в Днепропетровской области после нескольких попаданий вражеских БПЛА возникли пожары. Без электричества осталось около 15 тыс. украинцев. Кроме того, после обстрела обесточены две котельные Кривого Рога, обеспечивающие 43 тыс. абонентов.

Также сообщалось, что в Киевской области решетки на окнах чуть не убили семью во время пожара. Из-за них пятеро детей и двое взрослых не смогли самостоятельно выбраться из охваченного пламенем дома.

На помощь семье пришли сотрудники ГСЧС. Спасатели срезали решетку и через окно освободили всю семью – пятерых детей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 годов рождения и двоих взрослых 1992 года рождения.