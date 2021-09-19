В Донецкой области при странных обстоятельствах погибли двое детей: их нашли мертвыми в сундуке

В селе Никольское Волновахского района Донецкой области в субботу, 18 сентября, без вести пропали двое детей – 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Их родители обратились за помощью в полицию.

Правоохранители обыскивали заброшенные и нежилые дома, недостроенные здания, водоемы и лесополосы, опрашивали соседей и местных жителей. К поискам привлекли кинологов, автопатрули, наряды на блокпостах и вокзалах. Тела несовершеннолетних в старом сундуке в одном из домов, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

На месте происшествия работали криминалисты, причины смерти маленьких брата и сестры и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Выяснилось, что родители оставили детей одних дома около 4:30 утра и поехали работать. Когда же вечером вернулись, дочь и сын исчезли. В 18:30 сообщение о происшествии поступило к полицейским.

41-летняя мать умерших детей рассказала, что раньше они не сбегали из дома. Известно также, что семья состояла на учете социальных служб, поскольку родители злоупотребляли алкоголем и ненадлежащим образом выполняли свои обязанности относительно малышей.

На данный момент в полиции рассматривают все возможные версии гибели детей. Дело предварительно квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября в Николаеве ученики одной из школ избили одноклассника. Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии.