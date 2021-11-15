В Донецкой области двое детей сбежали из дома после скандала с пьяным отчимом: с собой взяли только игрушку. Фото

В Донецкой области 11-летний мальчик и его 9-летняя сестра сбежали из дому после скандала с пьяным отчимом. Дети взяли с собою только игрушку, которую продали прохожему, чтобы купить билет до села, где раньше проживали. Под утро их нашли невредимыми в 20 километрах от дома.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, брат с сестрой решили найти приют в заброшенном доме в селе возле Мариуполя, где раньше жили. Сейчас с ними все в порядке, некоторое время дети поживут у старшей сестры, но затем будет решен вопрос о возвращении их родителям.

Сообщение об исчезновении детей поступило 15 ноября около часу ночи. Но выяснилось, что дети ушли из дому еще днем, около 15:00. На поиски малолетних детей был поднят весь личный состав полиции Мариуполя. Сотрудники всех подразделений одновременно работали в своих "квадратах" розыскной деятельности. Были проанализированы записи с камер видеонаблюдения, опрошены родители, проработаны связи семьи и всех, кто мог видеть детей за последние часы.

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Выяснилось, что вечером детей видели возле одного из супермаркетов. Там братик с сестрой продали прохожему свою игрушку, с тем, чтобы на эти деньги купить билет в село Пригородское, где раньше жили. Именно там правоохранители и нашли детей.

Оказалось, что у них есть старшая сестра, о которой во время опроса родители даже не рассказали. Родственница увидела детей уже к утру и пригласила к себе. Всю ночь брат с сестрой провели в заброшенном доме.

Сейчас с семьей проводят профилактическую работу. В отношении матери был составлен админпротокол по ст.184 КУоАП (Невыполнение родителями или заменяющими их лиц обязанностей по воспитанию детей), а в отношении отчима – по ст. 173-2 КУоАП (Домашнее насилие).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области 17-летний парень со школьницей сбежали в лес, потому что им не разрешали жить вместе.

Также на Житомирщине трое детей остались без присмотра. Пока мать находилась в больнице, ее сожитель не пускал детей в дом: они ходили по селу легко одетые и голодные.

В связи с угрозой жизни и здоровью детей изъяли из семьи и передали в патронатную семью, где они смогут находиться от 3 до 6 месяцев.