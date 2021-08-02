Случилось страшное: в эфир одного из донецких телеканалов прорвалась правда об истинном положении дел в так называемой "народной республике".

Как вы знаете, россияне установили на подконтрольной им части Донбасса настоящую цензуру. Они замалчивают информацию об истинном экономическом положении этих территорий. Они замалчивают истинные настроения людей на той территории. Но все-таки периодически эта пропагандистская машина дает сбои и тогда правда прорывается на поверхность, – рассказывает Денис Казанский в своем видеоблоге.

Так случилось и на этот раз. В эфир одного из донецких телеканалов пришел так называемый "глава общественной палаты ДНР" Александр Кофман. И в ходе общения с ведущей он с горечью признал, что 87% молодых людей, проживающих в ОРДЛО, мечтают после получения диплома покинуть эту резервацию нищеты:

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"Из "ДНР" 87% молодежи по получению диплома российского образца не связывают свою судьбу – в своих рассчетах – с республикой".

Неплохо так защитили Донбасс от притеснений! Если до 2014 года, пока Донбасс типа "страшно притесняли", молодежь почему-то после получения образования никуда почему-то не уезжала и оставалась в регионе, то как только Донбасс перестали притеснять, так 90% молодежи – вдумайтесь только в эту цифру! – захотели куда-нибудь уехать. Ну – молодцы! Вот это повоевали!

Причем, как вы догадываетесь, наверное, проблему Кофман видит вовсе не в себе и не в своих соратниках по борьбе против здравого смысла, а в самой молодежи. Ну, типа, такая плохая на Донбассе стала молодежь. Непатриотичная.

"То есть у нас замечательная молодежь, ее много. Но при этом масса, общая масса – те, которые не участвуют в общественной жизни, которые не участвуют в каких-то процессах, – они хотят уехать", - заявил Кофман.

В общем, есть и хорошая молодежь, которая готова остаться в бесправной резервации и работать за 6 тысяч гривен. Но таких, к сожалению, только 13%. Остальные 87% - это "плохая", "неблагодарная" молодежь, которая не любит родину и не хочет бесплатно вкалывать на Пушилина и Кофмана. При Украине эта молодежь была хорошей и из Донбасса никуда не уезжала, а как пришел "русский мир" - так сразу и молодежь испортилась.

Дальше там еще смешнее. Ведущая стала задавать Кофману вопросы по поводу экономической ситуации в ОРДЛО".

"Ведущая: Какова ситуация с рынками сбыта для наших предприятий? Какая самая большая проблема?

Кофман: (вздыхает)

Ведущая: Нужны ли конкурентный металл, конкурентный уголь в российских регионах? Там ведь налажена своя добыча, свои цепочки коопераций…

Кофман: А мы разве не свои?"

Мне кажется, он стал что-то подозревать. На случай, если Кофман забыл – я напомню, что Россия регулярно подчеркивает: Донбасс ей не нужен. Присоединять его она не собирается. И официальные лица РФ постоянно повторяют, что Донбасс – это территория Украины.

"Россия и далее будет добиваться установления мира. Мы последовательно выступаем за прекращение боевых действий, отвод тяжелых вооружений, начало прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском о конкретных путях восстановления общего экономического, социального и политического пространства. В рамках территориальной целостности Украины" (цитата главы МИД РФ Сергея Лаврова).

Получается – не свои. Поэтому Россия и относится к Донбассу как к чужой захваченной территории. Из тех предприятий, которые там находятся, выжимаются последние ресурсы. При этом в них ничего не вкладывается. Что-то вообще распиливается на металлолом. Население абсолютно варварски, бесчеловечно эксплуатируется… Словом, Россия наживается на этих захваченных у Украины территориях. И эта ситуация настолько очевидна, что ее "считывают" даже школьники. И именно поэтому 90% молодежи хочет уехать.

И только Кофман включает дурачка и делает вид, что ничего не понимает.

Я давно уже говорю, что территория Донбасса фактически захвачена врагами Донбасса. Те люди, которые рассказывают, что они патриоты, что они защищают Донбасс – они на самом деле его ненавидят. И это – не голословные утверждения. Я не просто так говорю. Можно утверждать что угодно. Но главное – это дела. Главное – это цифры и факты.

Сегодня цифры подтверждают мою правоту. Когда 87% молодежи мечтают уехать – это диагноз. Это ситуация, которая подтверждает все, о чем я говорю. Это подтверждает, что будущего у этой территории нет, перспектив нет и Донбасс просто уничтожают.

И что самое важное: я ведь ничего не выдумываю. Эти цифры озвучивают сами же, так сказать, представители этих "профессиональных новороссов".

Я думаю, друзья, очень важно поделиться этой информацией, максимально ее распространить, чтобы люди во всех регионах Украины знали, что бывает, когда куда-то приходит Россия. Что будущего у таких территорий нет точно.

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