В доме в Ужгороде забаррикадировался вооруженный мужчина с 5-летним ребенком и женой: подробности спецоперации КОРД. Фото

В Ужгороде мужчина забаррикадировался в частном доме вместе с женой и 5-летним ребенком после поступления сообщения об угрозах с применением оружия. Инцидент произошел днем 11 июня в одном из микрорайонов города. Для освобождения людей правоохранители провели специальную операцию.

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Об этом сообщили в полиции Закарпатской области. По данным правоохранителей, около 16:40 поступило сообщение о том, что мужчина угрожает жене пистолетом. Заявительница также сообщила, что слышала звуки выстрелов. В полиции отметили, что после спецоперации злоумышленника задержали.

Напряженная ситуация

Когда на место прибыли наряды полиции, мужчина уже находился внутри дома и не выходил на связь с правоохранителями. Вместе с ним в помещении оставались жена и малолетний ребенок.

Из-за возможной угрозы для людей было принято решение о проведении специальной операции. К работе привлекли спецназовцев КОРД, которые взяли ситуацию под контроль. Правоохранители действовали в условиях, когда внутри дома находились гражданские лица.

Главные истории дня

В результате действий спецназовцев женщину и 5-летнего ребенка удалось вывести из дома. В полиции сообщили, что их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

После завершения активной фазы операции правоохранители задержали мужчину. Его мотивы и все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Что известно на данный момент

По состоянию на вечер правоохранители продолжали первоочередные следственные действия. Также продолжается выяснение обстоятельств, при которых прозвучали выстрелы, и было ли оружие использовано непосредственно во время конфликта.

Других официальных подробностей в полиции пока не обнародовали. Ожидается, что дополнительная информация об инциденте появится после завершения неотложных процессуальных мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгородском районном ТЦК и СП выявили многочисленные нарушения. Речь идет о случаях длительного содержания людей без оснований, ненадлежащих условиях пребывания и игнорировании состояния здоровья граждан.

Начальник Ужгородского РТЦК предстал перед судом. Его обвинили в препятствовании деятельности сотрудников офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Военный не допускал одного из сотрудников офиса омбудсмена в помещения во время мониторингового визита. Впоследствии стало известно, что начальника РТЦК переведут в боевую часть.

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