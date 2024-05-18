В Днепропетровской области военнообязанный ранил ножом работника ТЦК: нападавшего задержали

В субботу, 18 мая, в городе Синельниково на Днепропетровщине мужчина с ножом напал на работника ТЦК и СП. Впрочем, он уже задержан.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск. Отмечается, что в результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки.

"При проведении военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

В результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины, а также по факту покушения на убийство. Подозреваемому грозит суровое наказание.

В Сухопутных войсках напомнили, что участвующие или организующие оповещения военнообязанных должностные лица ТЦК и СП в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

"Личный состав ТЦК и СП, включая их роты охраны – укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях", – напомнили в Сухопутных войсках и добавили, что отказ от защиты страны, исполнение конституционная обязанность является неправомерной.

Особое внимание военные обратили на то, что этот случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации сотрудников ТЦК.

"Не будет удивительно, что это преступление произошло именно под влиянием рашистских информационных ресурсов, распространяющих фейки о "незаконности" ТЦК", "нелегитимности" действий властей по военному учету и оповещению, "противоправности" вручения повесток и т.п. и о "необязательности" исполнение конституционной обязанности защищать Родину вообще", – отмечают военные.

Они напомнили, что любые псевдоюристы, "активисты"-советчики и другие медийные персонажи, разгоняющие эти и подобные антигосударственные, антиукраинские нарративы – напрямую или косвенно работают на врага. Поэтому одно из последствий – украинские воины, которые рисковали жизнью на фронте, получили ранения и контузии, снова рискуют жизнью, но уже в тылу, во время исполнения своих должностных обязанностей.

"Помним, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку", – подытожили ситуацию в Сухопутных войсках.

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений. Они будут касаться, в частности, обновления данных, новых полномочий полиции и видов наказания за нарушение норм законодательства.

Также сообщалось, что новый Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку. Оно сохраняется, в частности, для военнообязанных, содержащих троих и более детей младше 18 лет, а также некоторых других категорий.

Ранее сообщалось о том, что ТЦК упаковали вицечемпиона Украины с спидвея и через сутки отправили на полигон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!