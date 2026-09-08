В Днепропетровской области мужчина выстрелил в 13-летнего подростка из-за шума мопеда: пострадавший находится в больнице

В Днепропетровской области 64-летний мужчина выстрелил в сторону мопеда, которым управлял 13-летний мальчик. Инцидент произошел вечером 2 сентября 2026 года в Каменском районе.

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Ребенок получил огнестрельное ранение в грудную клетку и в настоящее время находится в больнице. Об этом сообщили в Днепропетровскую областную прокуратуру.

Мужчина взял ружье из-за шума на дороге

По данным следствия, вечером 2 сентября мужчина находился по месту своего проживания.Его возмутили звуки с проезжей части, после чего он взял пневматическое ружье и вышел к дороге.

По версии следствия, 64-летний житель Каменского района произвел выстрел в сторону проезжавшего мимо мопеда. За рулем транспортного средства находился 13-летний подросток.

В результате выстрела ребенок получил огнестрельное ранение грудной клетки.

Мальчик находится в больнице

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей в больнице.

64-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему.

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Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела отделения полиции №7 Каменского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

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