В Днепре задержан боевик-рецидивист, который шпионил за украинской ПВО и готовился к 'эвакуации' в Луганск. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре бывшегобоевика террористической "ЛНР", который по указанию ФСБ РФ шпионил за украинской ПВО и наводил российские ракеты на город. Фигурант уже имел судимость за работу на "ЛНР", а сейчас за успешное выполнение задач оккупанты обещали "эвакуировать" его в оккупированный Луганск.

Видео дня

Об этом 30 января сообщила пресс-служба СБУ. Как рассказали в ведомстве, по указанию российской спецслужбы экс-боевик пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО, а также отслеживал последствия ракетных ударов по военным объектам в Днепре.

В частности, следствие выяснило, что по его наводке враг обстрелял один из объектов областного центра во время воздушной атаки 29 декабря 2023 года.

За свою "работу" фигурант получал на банковскую карту деньги от оккупантов. Кроме того, за успешное выполнение задач ФСБ обещала ему "эвакуацию" на временно оккупированную часть Луганской области.

Однако СБУ не позволила предателю уйти от правосудия и задержала его в собственном доме, говорится в сообщении.

Задержанным оказался уроженец Луганщины, уже судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР".

Еще до начала полномасштабного вторжения он поселился в Днепре, а с августа 2023 года начал сотрудничать с ФСБ.

Связь с российской спецслужбой он поддерживал через "связного" – боевика оккупационных группировок РФ, который находится на временно захваченной территории востока Украины.

Для получения разведданных предатель ходил по городу и скрыто снимал важные объекты на телефон.

Во время обыска дома у задержанного обнаружены смартфон и банковская карта, которые он использовал для преступлений.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ разоблачила другого информатора ФСБ на Донетчине. Он разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе и готовил схемы расположения фортификаций и инженерных заграждений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!