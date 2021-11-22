В Днепре задержали банду, устроившую стрельбу в ресторане: 'занималась' грабежами и 'выбиванием' денег. Фото и видео

В Днепре полиция задержали участников организованной преступной группировки. В "активе" банды вооруженные разбойные нападения, кражи и вымогательства несуществующих долгов.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, задержание произошло вечером 18 ноября в одном из ресторанов, где преступники проводили так называемую криминальную сходку. Во время перераспределения ролей в ОПГ, между бандитами произошла перестрелка, в результате которого один человек был ранен (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По информации местных СМИ, перестрелка и дальнейшее задержание преступников происходили в ресторане "Бухта моряка", который находится на проспекте Дмитрия Яворницкого, 88.

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Начальник ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило рассказал, что всего удалось задержать 9 человек в возрасте от 20 до 35 лет. У них провели обыски в ходе которых изъяли 7 пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Правоохранителям удалось установить, что главой банды является 35-летний гражданин Армении. При этом мужчина находился на территории Украины нелегально. Также сообщается, что кроме оружия во время обысков по месту жительства бандитов нашли наркотики и доказательства совершенных преступлений.

По данным фактам открыто 6 уголовных производств по ст. 28, ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В настоящее время продолжается следствие. Все члены банды задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Всем задержанным суд уже избрал меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Днепре задержали еще одну преступную группировку. Банда отбирала средства у бизнесменов, запугивала их и выбивала несуществующие долги. Рэкетирами руководил 30-летний житель Днепра.

Немногим ранее в Херсонской области также задержали ОПГ, состоящую из украинцев и выходцев из Армении. Группировка требовала от местного предпринимателя 1,2 млн грн, угрожая ему физической расправой. Их задержали "на горячем" при получении средств.