В Днепре взорвалось припаркованное авто: пострадали два человека. Фото
7 мая утром в Днепре взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва транспортного средства пострадали два человека. Производство открыто по факту теракта.
Об этом сообщили полиция города Днепра и Днепровская областная прокуратура. На месте взрыва работает полиция, взрывотехники и криминалисты.
Что известно
Происшествие произошло 7 мая около 7:30 утра в Соборном районе города Днепра. В результате взрыва травмированы двое мужчин.
"По предварительной информации, взорвалась припаркованная машина. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, работники взрывотехнической службы, криминалисты", – говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства, проводится осмотр места происшествия.
Открыто уголовное производство по факту террористического акта (ст. 258 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
Ранее OBOZ.UA сообщал о взрыве авто в Харькове. Поздно вечером 29 апреля в Шевченковском районе Харькова, возле супермаркета, взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек – прохожий 1988 года рождения. Мужчина госпитализирован.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!