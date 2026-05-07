В Днепре взорвалось припаркованное авто: пострадали два человека. Фото

7 мая утром в Днепре взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва транспортного средства пострадали два человека. Производство открыто по факту теракта.

Видео дня

Об этом сообщили полиция города Днепра и Днепровская областная прокуратура. На месте взрыва работает полиция, взрывотехники и криминалисты.

Что известно

Происшествие произошло 7 мая около 7:30 утра в Соборном районе города Днепра. В результате взрыва травмированы двое мужчин.

"По предварительной информации, взорвалась припаркованная машина. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, работники взрывотехнической службы, криминалисты", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства, проводится осмотр места происшествия.

Открыто уголовное производство по факту террористического акта (ст. 258 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал о взрыве авто в Харькове. Поздно вечером 29 апреля в Шевченковском районе Харькова, возле супермаркета, взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек – прохожий 1988 года рождения. Мужчина госпитализирован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!