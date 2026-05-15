В Днепре водитель влетел в остановку транспорта: от удара людей отбросило на дорогу. Видео

Надежда Данищук
Криминальные новости
2 минуты
2,4 т.
15 мая в Днепре на улице Калиновой произошло жуткое ДТП. Автомобиль на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта с людьми. От мощного удара машину буквально разорвало на части – ее обломки разлетелись на метры вокруг, а людей отбросило на проезжую часть.

Об аварии сообщают местные Telegram-каналы и паблики. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

Автомобиль на скорости влетел в остановку

По словам очевидцев, легковушка двигалась на большой скорости, из-за чего водитель потерял управление. Автомобиль врезался в конструкцию остановки общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

Свидетели говорят, что сила удара была настолько большой, что машину фактически разорвало на части.

По предварительным данным правоохранителей, водитель ЗАЗ при повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с автомобилем Jaguar, после чего тот начал неуправляемое движение и наехал на пешеходов.

Людей отбросило на дорогу

Очевидцы описывают последствия аварии как крайне тяжелые. После столкновения людей, которые стояли на остановке, отбросило на улицу вместе с обломками конструкции и автомобиля.

На обнародованных кадрах видно, что от одной из машин после аварии осталась лишь куча искореженного лома, заднюю часть машины полностью смяло. Также значительным разрушениям подверглась конструкция самой остановки.

Количество пострадавших уточняется

Как сообщают местные медиа, в результате мощного удара одна женщина погибла на месте. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

На месте аварии оперативно работали несколько бригад скорой медицинской помощи и экипажи ГСЧС. Всех четырех пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, а на участке дороги, где произошла авария, движение транспорта существенно затруднено из-за работы экстренных служб.

УкраинаДнепрДТПтранспорт
