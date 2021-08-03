В Днепре водитель набросился с топором на пешехода, который переходил в неположенном месте

В Днепре 3 августа автомобилист напал на пешехода и ударил его топором. Так водитель решил наказать мужчину, который хотел перейти перед его машиной дорогу не по "зебре".

Об инциденте сообщило местное издание "Днепр оперативный" ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах. Отмечается, что конфликт между водителем и пешеходом возник на проспекте Пушкина, 40Б.

Как сообщает издание, автомобиль ВАЗ ехал по проспекту, когда 37-летний полицейский хотел перейти перед ним дорогу не по пешеходному переходу. Однако водитель машины не захотел пропустить его, что возмутило представителя правоохранительных органов.

Видео дня

Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой водитель настолько разозлился, что достал из машины снаряжения для альпинизма – топор. Он ударил ним своего оппонента в область груди.

Получил ли представитель правоохранных органов ранение – неизвестно. В полиции пока официально не прокомментировали инцидент.

Издание отмечает, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель избил велосипедиста за замечание. Инцидент произошел на улице Ахматовой 44-А. Водитель припарковался с нарушением и чуть не сбил велосипедиста. На простое замечание последнего догнал и избил его.