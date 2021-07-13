В Днепре в колодце нашли тело молодой женщины: вся в синяках и переломах
В частном секторе Днепра сотрудники Нацполиции достали из колодца во дворе одного из домов тело женщины. Следствие установило, что ее возраст приблизительно 35-40 лет.
Как сообщил портал "Информатор", тело женщины перед смертью подверглось побоям и переломам конечностей. Правоохранители немедленно возбудили дело об убийстве.
Поздней выяснилось, что непосредственно мог участвовать в преступлении житель этого дома. По его словам, он накануне крепко выпил с женщиной, которую знал всего несколько часов. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в настоящие побои со стороны мужчины.
Подозреваемый избивал женщину до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни, после чего сбросил бездыханное тело в колодец.
Теперь ему грозит до 10-ти лет тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале лета на Одесщине в открытом колодце с мусором нашли тела отца и сына. 9-летний мальчик, предварительно, упал в яму, а мужчина пошел его искать и также погиб.