В Днепре в багажнике авто обнаружили мертвым мужчину: он не вернулся с рыбалки

В четверг, 28 октября, в Днепре в багажнике автомобиля Nissan было обнаружено тело 58-летнего мужчины, который уехал на рыбалку. Автомобиль с мертвым хозяином стоял возле лодочной станции "Коммунаровец".

Как сообщили изданию "Информатор" сотрудники Национальной полиции, голова мужчины была окровавлена. При этом правоохранители не дают предварительных версий: сам получил мужчина смертельную травму или это была насильственная смерть.

Тело найденного мужчины – это местный житель, который рано утром в четверг уехал на рыбалку. Когда он перестал выходить на связь, его отец отправился на поиски и уже у места предположительной рыболовли обнаружил ужасную находку.

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