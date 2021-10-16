В Днепре учительница напилась водки в школе и ударила детей

В Днепре в одной из средних школ произошел настоящий скандал, когда учительница младших классов в течение всего учебного дня якобы пила водку. В результате она опьянела так, что ударила двух девочек по голове, а еще на одну едва не упала, утратив равновесие.

Об этом инциденте рассказала мать двоих детей, которые посещают школу №29 Юлия Рыженькая в социальной группе "Освіта Дніпра" на Facebook. По ее словам, учительница была уволена в тот же день, когда об инциденте стало известно родителям.

При этом женщина сетует на то, что далеко не сразу удалось привлечь к разрешению конфликта администрацию школы, поскольку директор в злополучный день находилась в отпуске и вне зоны доступа мобильной связи.

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"Самое страшное, что администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, так как именно по этой причине она была уволена с предыдущей школы, но прикрывали этот факт, аргументируя тем, что работать некому", – заключила автор публикации.

При этом не все подписчики солидарны с крайней степенью возмущения Юлии Рыженькой. Некоторые считают, что руководство образовательного учреждения вполне адекватно отреагировало на единичный случай пьянства на рабочем месте, а другие даже усомнились в том, что дети точно могли указать, что именно пила учитель: алкоголь или простую воду.

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