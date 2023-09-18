В Днепре таксист чуть не сбил людей на переходе, а затем остановился и задул из баллончика возмущенных пешеходов. Видео

В Днепре утром понедельника, 18 сентября, таксист чуть не сбил людей на переходе. Возмущенные люди начали делать замечание наглому водителю, но он остановился посреди дороги и задул из баллончика возмущенных пешеходов.

После этого фигурант просто уехал с места инцидента. Соответствующее видео появилось в соцсетях, а детали OBOZREVATEL рассказали источники в правоохранительных органах.

В 08:10 в полицию поступил вызов о хулиганстве. Свидетели сообщили, что неадекватный водитель на автомобиле Mazda 2 на перекрестке по ул. Титова и ул. Макарова выехал на встречную полосу движения и чуть не сбил граждан, переходивших дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

Видео дня

Более того, после того, как пешеходы начали выражать свое недовольство, водитель вышел из авто и разбрызгал в толпу газовый баллончик и уехал с места.

В дальнейшем правоохранители остановили этот автомобиль в переулке А. Поля. Водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП. Кроме того, его доставили в медицинское учреждение для прохождения осмотра состояния опьянения.

После этого водителя забрали в отделение полиции для дальнейших выяснений всех обстоятельств.

Напомним, в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября, Volkswagen Jetta на скорости протаранил столб и загорелся. В результате ДТП пассажиры авто получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирской трассе на выезде из Киева 16 сентября произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Предварительно известно об одном пострадавшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!