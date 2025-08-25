В Днепре стул с артинсталяции упал на девочку, она получила черепно-мозговую травму: медики рассказали о состоянии ребенка

В Днепре в парке Шевченко 24 августа 9-летняя девочка Ева решила поиграть с массивным стулом из артинсталляции, повиснув на спинке, и он упал на ребенка. Пострадавшая в тяжелом состоянии с травмой черепа попала в больницу.

Правоохранители уже занимаются инцидентом и расследуют вероятный факт ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей и служебной халатности (часть 2 статьи 137, часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины). Об этом на официальном сайте сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Что известно о состоянии девочки

В больницу пациентку доставили около 14:00 воскресенья. Она была без сознания. Ее состояние, работу сердца и дыхания стабилизировали, а 25 августа нейрохирурги сделали операцию.

Заведующий отделением интенсивной терапии рассказал "Суспільному": состояние ребенка тяжелое, и угроза жизни (на 25 августа) сохранялась.

"Основная травма – черепно-мозговая с переломом костей затылка и височной кости. Также есть внутреннее кровоизлияние и кровоизлияние в желудочковую систему мозга", – сообщил медик. Он предполагает, что ребенку придется сделать еще одно оперативное вмешательство, но все будет зависеть от ситуации.

Подробности об инциденте в парке

Директор коммунального предприятия "Городская инфраструктура" Алексей Тесля отметил, что по факту этого несчастного случая с ребенком проводится внутреннее служебное расследование.

Тесля подчеркнул, что инсталляция является фотозоной, она не предусматривает закрепления и использования ее в качестве детской площадки, а служит исключительно для фотосъемки рядом с ней.

Сергей, отец Евы, рассказал, что в парке ребенок был вместе с бабушкой. Он привез их на концерт, потому что девочка там выступала. После выступления они немного задержались с другими детьми.

"Это же ребенок, он не может сидеть на месте. Он готов ждать, но ему надо на качелях покататься, поиграть, побегать, попрыгать. Поэтому они сидели, ждали пиццу", – заявил отец.

Об инциденте он узнал от матери девочки, после звонка поехал в больницу. Там медики сказали, что пострадавшую ввели в медикаментозный сон. Папа девочки сказал, что прогнозов врачи не дают.

"Я считаю, что если бы эта инсталляция была как-то зафиксирована или прикручена к полу, такой трагедии бы не произошло вообще. Если кто-то позволил эту инсталляцию поставить в таком виде – то люди должны нести за это ответственность. Потому что эта инсталляция до сих пор там и в любую минуту этот стул может убить еще кого-то. Мне звонят уже... Не знаю, наверное, раз 50 звонил начальник охраны парка Шевченко. Мне вчера полиция звонила, и следователь звонил. Хотят открыть уголовное дело по факту несчастного случая, но это никак не является несчастным случаем", – сказал мужчина (заметим, что в итоге инцидент квалифицировали по другим статьям).

"Для меня Ева – это моя жизнь, потому что я сам на протяжении трех лет воспитываю ее. И просто без Евы я не вижу смысла своей жизни. На данный момент мне не хочется даже приходить домой, потому что ее там нет", – признался отец ребенка.

