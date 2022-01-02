В Днепре пьяный водитель перевернул автомобиль с маленьким ребенком и протаранил еще три. Фото

В субботу, 1 января, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало три человека, среди них годовалый ребенок. По предварительным данным, виновником случившегося стал пьяный водитель.

Авария произошла около 15:30 на улице Запорожское Шоссе в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и другим Volkswagen Golf . В результате Tiguan перевернулся на крышу и столкнулся с ехавшим впереди Ford Fusion.

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Вследствие дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров транспортного средства, среди которых мальчик 2020 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

В свою очередь 35-летнего водителя Volkswagen Golf, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Telegram-канал "Днепр Сейчас" написал, что пострадавших пришлось вызволять из раскуроченного авто сотрудникам ГСЧС. При этом сообщается, что пострадали также люди, которые находились в Ford и втором Volkswagen.

Также в Telegram сообщили, что виновник ДТП был настолько пьян, что не мог устоять на ногах и просто упал на землю. Кроме того, в какой-то момент он якобы намеревался скрыться с места происшествия, но его тут же задержали полицейские.

Напомним, в Киеве водитель транспортного средства Ford Mustang врезался в столб, а затем на дымящемся авто скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, человек за рулем был в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве на улицы Раисы Окипной произошла масштабная авария – Audi на скорости влетела на парковку авто и протаранила три машины. В результате ДТП пострадал один человек – виновник аварии.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!