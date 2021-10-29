В Днепре произошел пожар в многоэтажке, погибли два человека. Фото и видео

Ксения Лисовицкая
Ксения Лисовицкая
Расследования
2 минуты
720
В Днепре произошел пожар в многоэтажке, погибли два человека. Фото и видео

В Днепре ночью 29 октября произошел пожар в 16-ти этажном жилом доме. Огонь унес жизни двух человек.

Пожар возник на 11-м этаже многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы просмотреть фото, видео, проскрольте до конца страницы).

Уведомление в Службу спасения "101" поступило в 03:29. Сообщалось о задымлении на одном из этажей дома по улице Академика Янгеля в Чечелевском районе города.

На месте пожара работало 15 спасателей.
Видео дня

На место прибыла пожарно-спасательная бригада (15 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники).

На место пожара прибыли 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Там работники ГСЧС установили, что огонь вспыхнул в помещении кухни трехкомнатной квартиры. Пламя начало распространяться по всему жилью. Огонь уничтожил мебель, вещи и внутреннюю облицовку стен. Пожар охватил 45 квадратных метров площади.

Пожар возник на 11-м этаже многоэтажки.

Спасателям удалось локализовать пожар в 04:22, а полностью ликвидировать после этого – через 13 минут.

Спасателям удалось ликвидировать пожар через час.

Из задымленных верхних этажей работники ГСЧС также вывели на свежий воздух шесть человек. Данные погибших устанавливаются.

Из задымленных верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух 6 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных в зданиях детского санатория "Салют" по улице Гоголевской, 26-28, в Шевченковском районе Киева произошел пожар. Не исключают, что это мог быть поджог.

ГСЧСспасателипожар