В Днепре произошел пожар в многоэтажке, погибли два человека. Фото и видео

В Днепре ночью 29 октября произошел пожар в 16-ти этажном жилом доме. Огонь унес жизни двух человек.

Пожар возник на 11-м этаже многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы просмотреть фото, видео, проскрольте до конца страницы).

Уведомление в Службу спасения "101" поступило в 03:29. Сообщалось о задымлении на одном из этажей дома по улице Академика Янгеля в Чечелевском районе города.

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На место прибыла пожарно-спасательная бригада (15 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники).

Там работники ГСЧС установили, что огонь вспыхнул в помещении кухни трехкомнатной квартиры. Пламя начало распространяться по всему жилью. Огонь уничтожил мебель, вещи и внутреннюю облицовку стен. Пожар охватил 45 квадратных метров площади.

Спасателям удалось локализовать пожар в 04:22, а полностью ликвидировать после этого – через 13 минут.

Из задымленных верхних этажей работники ГСЧС также вывели на свежий воздух шесть человек. Данные погибших устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных в зданиях детского санатория "Салют" по улице Гоголевской, 26-28, в Шевченковском районе Киева произошел пожар. Не исключают, что это мог быть поджог.