В Днепре отменили тендер 165-миллионный тендер на ремонт больницы Мечникова, у подрядчика нашли несоответствия в документах – СМИ

В Днепре отменен тендер на ремонт Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. На него планировали потратить 165 миллионов гривен.

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По данным издания 49000.com.ua, гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко нашел подрядчика, у которого впоследствии было обнаружено несоответствие в заявленных на тендер документах.

Как известно, 165 миллионов гривен планировалось потратить на капитальный ремонт одного из корпусов больницы имени Мечникова. При этом, как отмечают журналисты, острая потребность в проведении такого дорогостоящего ремонта сейчас очень сомнительна. Даже несмотря на то, что важность работы самой больницы очень велика.

Как сообщили активисты организации "Народный аудит", тендер был упразднен департаментом капитального строительства Днепропетровской ОГА. Но дело оказалось даже не в цене, а в самом подрядчике.

Выяснилось, что у подрядчика капремонта хирургического корпуса были обнаружены несоответствия в заявленных на тендер документах, и он их не устранил.