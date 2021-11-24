В Днепре обнаружили мертвым 20-летнего парня, который уехал на рыбалку и пропал. Фото

В городе Днепр спустя 10 дней после исчезновения обнаружили мертвым 20-летнего Никиту Владимирова. Тело молодого человека нашли в озере, следов насилия на нем не было.

Информацию об обнаружении тела парня подтвердили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области, пишет "Информатор". В настоящее время устанавливаются причины смерти.

По данным полиции Днепропетровской области, Никита Владимиров пропал еще 16 ноября. Парень ехал на ночную рыбалку. На выезде из Днепра около 6 часов утра он вышел из машины в туалет, но обратно уже не вернулся. При этом все личные вещи, включая мобильный телефон и документы, остались в транспортном средстве.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во Львовской области разыскивают гида Фридриха Ефимовского, который пропал еще 19 ноября. Во время последнего общения со знакомым мужчина сказал, что гуляет в лесу.

Напомним, на Львовщине в воскресенье, 7 ноября, нашли мертвым заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого. Накануне он выехал из дома и не вернулся.