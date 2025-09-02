В Днепре нашли военного, который исчез из больницы: он пережил пытки оккупантов и добирался до украинских позиций с перерезанным горлом

В Днепре разыскали нацгвардейца Владислава Нагорного, который исчез из больницы имени Ильи Мечникова. Ранее история его спасения после пыток российских оккупантов всколыхнула всю Украину.

Об этом сообщили собственные источники OBOZ.UA. Так, об исчезновении военного 30 августа сообщила его жена.

По ее словам, около 9:00 утра мужчина самостоятельно ушел из больницы. Правоохранители сразу начали розыск.

Владислава Нагорного госпитализировали еще 17 августа в крайне тяжелом состоянии. Он чудом добрался до украинских позиций после пыток и пыток со стороны российских захватчиков. Военный пережил удушение, огнестрельные и осколочные ранения, а также имел перерезанное горло. Из-за сильной кровопотери и инфицированных ран его жизнь долгое время была под угрозой.

Полиция и медики сообщили приметы военного для поиска: худощавое телосложение, рост около 185 см, темные короткие волосы, перевязанная шея, зонд в носу, на левой ноге – шрамы от осколочных ранений, часть правого уха отсутствует. Последний раз его видели в светлой футболке или черной с надписью "Rammstein", в джинсах или бриджах.

Во вторник, 2 сентября, стало известно, что Владислава нашли. Сейчас он находится вместе с женой.

Что предшествовало

33-летний Владислав попал в плен после того, как его бригада потеряла контроль над позицией вблизи Покровска. По словам родственников, сначала его удерживали одни военные, а впоследствии – другие, которые издевались над пленными.

Брат Владислава Евгений рассказал, что предыдущих пленных россияне жестоко пытали: отрезали губы, мужские органы, повреждали глаза, нос и уши.

Владислав был последним из восьми пленных, которых сбросили в яму, считая мертвыми. Подождав, пока захватчики уйдут, он перевязал горло тканью и в течение пяти суток добирался до украинских позиций. Благодаря подручным предметам ему удалось освободить руки, чтобы двигаться дальше.

Напомним, на передовой растет количество казней российскими военными преступниками военнослужащих Сил обороны. Командиры армии РФ отдают своим подчиненным прямые приказы расстреливать пленных украинских воинов "на месте". Уже известно как минимум о 150 случаях таких убийств россиянами украинских защитников.

Недавно командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов обнародовал жуткие кадры казни украинского военнопленного российскими террористами. На видео видно, как оккупанты привязали человека к мотоциклу и волочили по дороге.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что убийство украинских военнопленных является системной политикой России. Эти преступления поощряет власть страны-агрессора на самом высоком уровне.

