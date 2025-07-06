В Днепре нашли мертвой исчезнувшую 14-летнюю девочку. Фото

В Днепре полиция около суток разыскивала 14-летнюю Марину Кацюбу, которая ушла из дома и не вернулась. К сожалению, 6 июля правоохранители обнаружили девушку мертвой.

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Подробности инцидента выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По информации полицейских, 5 июля около 15.00 девушка ушла с места жительства в Слобожанском районе города и домой не вернулась. Почти сутки ее местонахождение было неизвестно.

Для оперативного розыска подростка правоохранители опубликовали приметы девушки и просили всем, кому известна информация о местонахождении Марины, сообщить в полицию.

Однако уже 6 июля в полиции сообщили, что поиски девушки завершились. К сожалению, ее обнаружили мертвой. На данный момент в полиции никаких подробностей о происшествии не сообщали.

В комментарии журналистам "Днепр Оперативный" старший офицер по коммуникации Днепровского районного отдела полиции №2 Анна Пономаренко сообщила новые подробности. По информации полицейских, девушки совершила суицид.

Напомним, в Ивано-Франковской области нашли 5-летнего мальчика, который пропал больше трех суток назад. Ребенка обнаружили с помощью дрона спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

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