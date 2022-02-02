В Днепре маршрутка столкнулась с фурой, есть погибший. Фото и детали трагедии

В Днепре во вторник утром, 2 февраля, маршрутное такси столкнулось с фурой. Вследствие ДТП погиб пассажир микроавтобуса, еще один – пострадал.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области. Авария произошла около дома №88 по улице Передовой.

Предварительно установлено, что на прямом участке дороги заднюю часть городского автобуса Mercedes Sprinter вынесло на полосу встречного движения. В результате этого он столкнулся с тягачом DAF с полуприцепом.

В ДТП погиб 49-летний пассажир маршрутки, еще один пассажир получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

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На данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

Отметим, что, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяч аварий, в них погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства и два пассажира.

Во вторник, 2 февраля, в Днепре автомобиль Chery Tiggo, нарушив ПДД, на скорости въехал в грузовик. В результате столкновения погибли водитель легковушки и один из ее пассажиров.