В Днепре люди Загида Краснова мешали демонтировать аварийные билборды

На заседании комиссии ТБЧС было принято решение о демонтаже 33 рекламных конструкций, признанных аварийными и потенциально опасными для здоровья и жизни людей. 9 июля сотрудники коммунальных предприятий приступили к демонтажным работам, но им снова препятствовали люди одиозного депутата Днепровского горсовета Загида Краснова. Они провоцировали и оскорбляли коммунальщиков, а также сотрудников правоохранительных органов, которые охраняют общественный порядок, сообщает "Наше Місто".

Работы проводятся на Запорожском шоссе, ул. Космической, ул. Паникахи и др.

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Выполнять работы коммунальщикам мешают депутаты Днепропетровского облсовета от партии "Громадська сила" Даниил Мармуль и Елена Овчаренко. Также приехала депутат горсовета Екатерина Збарская. Пренебрегая правилами безопасности, депутаты подошли вплотную к аварийным рекламных конструкции и блокируют демонтаж. Кроме того, неизвестный мужчина порезал колеса крана и пробил бак. После этого закрылся в авто и сказал, что ему плохо.

По данным из собственных источников, на близлежащей к одному из мест демонтажа парковке правоохранителям уже удалось задержать полтора десятка вооруженных людей, которые связаны с Загидом Красновым. У них были обнаружены перцовые баллоны, дымовые шашки и свето-шумовые гранаты, холодное оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти Днепра обратились к полиции с настоятельным призывом обеспечить правопорядок в ходе работы коммунальных служб. Поскольку при предыдущем демонтаже, которые проводился неделей ранее, "титушки" Загида Краснова в ходе демонтажа принадлежащего ему незаконного билборда на пр. Пушкина устроили массовые беспорядки, открыли стрельбу и ранили человека В результате на несколько часов было парализовано движение транспорта.

В то же время, в городском совете Днепра подчеркивают, что в городе будут действовать единые правила размещения рекламы для всех. Вне зависимости от того, кому принадлежат рекламные конструкции.