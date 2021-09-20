В Днепре грузовик сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Момент попал на видео

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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В Днепре грузовик сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Момент попал на видео

В понедельник, 20 сентября, в центре Днепра пожилая женщина попала под колеса КАМАЗа, когда переходила дорогу на красный сигнал светофора. Водитель грузовика не успел сориентироваться и протащил несчастную еще с десяток метров за собой.

Момент жуткого инцидента попал в объективы камер внешнего наблюдения. Telegram-канал "Днепр Оперативный" опубликовал его для своих подписчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации от медиков, женщина потеряла обе ноги. Сейчас она находится в реанимации и не приходит в себя после тяжелой хирургической операции.

Место ДТП.
Видео дня

Полиция открыла уголовное производство по факту получения тяжелых травм пешехода. Будут проведены все следственные действия.

Очевидцами ДТП стали десятки жителей Днепра, включая и водителей других авто. Дополнительной мрачности ситуации придает тот факт, что лежащая на проезжей части женщина не вызвала у них желания притормозить и выйти из машины.

Женщину увезла скорая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об утреннем ДТП на Буковине, которое привело к гибели сразу двоих молодых парней.

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