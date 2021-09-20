В Днепре грузовик сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Момент попал на видео

В понедельник, 20 сентября, в центре Днепра пожилая женщина попала под колеса КАМАЗа, когда переходила дорогу на красный сигнал светофора. Водитель грузовика не успел сориентироваться и протащил несчастную еще с десяток метров за собой.

Момент жуткого инцидента попал в объективы камер внешнего наблюдения. Telegram-канал "Днепр Оперативный" опубликовал его для своих подписчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации от медиков, женщина потеряла обе ноги. Сейчас она находится в реанимации и не приходит в себя после тяжелой хирургической операции.

Видео дня

Полиция открыла уголовное производство по факту получения тяжелых травм пешехода. Будут проведены все следственные действия.

Очевидцами ДТП стали десятки жителей Днепра, включая и водителей других авто. Дополнительной мрачности ситуации придает тот факт, что лежащая на проезжей части женщина не вызвала у них желания притормозить и выйти из машины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об утреннем ДТП на Буковине, которое привело к гибели сразу двоих молодых парней.