В Днепре двое мужчин набросились с ножом на прохожего, одного из нападающих успели задержать. Видео

Днем 10 декабря рядом с торговым центром "Березинский" в Днепре двое мужчин набросились на местного жителя с ножом. Они успели нанести ему несколько опасных ударов, прежде чем их успели унять прохожие.

Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр сейчас". С тяжелыми ранениями пострадавший был госпитализирован медиками скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается нападавших, то неравнодушные днепряне успели задержать только одного и передали его в руки полиции. Второй успел сбежать с места происшествия, запрыгнув в мимо проезжающую маршрутку. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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Сейчас выясняются подробности инцидента, задержанного злоумышленника допрашивают в стенах ГУ НП. По факту нанесения травм будет возбуждено уголовное производство и проводиться расследование.

Как накануне сообщал OBOZREVATEL, неизвестный мужчина в Днепре избил прохожего и нанес ножевые ранения еще трем случайным людям. Причины внезапной агрессии пытается выяснить полиция.