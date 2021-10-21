В детсаду Кременчуга на детей упало дерево: девочка в коме. Фото

В Полтавской области в городе Кременчуг двое маленьких детей травмировались в результате падения дерева. Инцидент произошел на территории детского сада.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области. Как отмечается, ЧП произошло в четверг, 21 октября, в детском учреждении №19, расположенном на улице Софиевской.

Детей с травмами доставили в больницу. Как отметили правоохранители, воспитательница также пострадала.

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Как уточнил издание "Кременчугская газета", травмировались девочка четырех лет и пятилетний мальчик – они играли в павильоне, а когда поднялся ветер, воспитательница повела их в группу.

Мальчик получил переломы бедра, его обследовали и перевели в травматологическое отделение. А девочка находится в реанимации, ее состояние – критическое.

Для расследования инцидента в городе создали специальную комиссию, рассказал мэр Виталий Малецкий. Как добавили в пресс-службе ГУНП, обстоятельства происшествия будут выяснять, на месте инцидента работала следственно-оперативная группа полиции.

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