В Черновцах во время движения обстреляли автомобиль: злоумышленника задержали. Фото

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Черновцах. 14 октября неизвестные открыли огонь по движущемуся автомобиль, в результате чего два человека получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, злоумышленником оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. Фигуранту сообщили о подозрении, сейчас он находится под стражей.

"На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. Оба получили травмы рук разной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 15, п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября в Киеве группа неизвестных совершила несколько выстрелов из огнестрельного оружия в маршрутный автобус. В результате пострадал 25-летний водитель.

Кроме того, в Броварах конфликт между пьяными мужчинами из-за места в такси закончился стрельбой. Пострадавший получил ранение в область груди.