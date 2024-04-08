В Черновцах пьяный мужчина взорвал гранату в многоэтажке: десятки людей были эвакуированы. Фото

В Черновцах в понедельник, 8 апреля, мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил в квартире сожительницы граната. Инцидент произошел в одной из квартир на улице Текстильщиков.

В результате происшествия пострадал житель квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Полицейские предварительно выяснили, что 38-летний мужчина уроженец Вижницкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в квартире. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу для оказания необходимой помощи.

Находившаяся в помещении женщина, по данным правоохранителей, не пострадала. Также в результате инцидента частично повреждены двери и пол квартиры.

Правоохранители задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и сотрудников полиции.

Кроме того, в квартире был обнаружен еще один предмет, похожий на гранату, изъятый для дальнейшей экспертизы. Полицейские занесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Расследование продолжается.

Правоохранители призвали граждан соблюдать осторожность и немедленно сообщать полицию в случае обнаружения подозрительных предметов.

Напомним, в Броварском районе Киевской области задержан мужчина, избивший и изнасиловавший жену. Затем он закрылся в доме с двумя детьми и угрожал полицейским гранатой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник вошел в ломбард и, угрожая "гранатой", пытался завладеть ювелирными изделиями и деньгами.

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