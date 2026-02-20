В Черновицкой области неизвестный бросил гранату в полицейский автомобиль: есть раненые

Вчера 19 февраля в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого района неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в сторону служебного автомобиля полиции. В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Информацию обнародовала Национальная полиция Украины на своем официальном канале в Telegram. В сообщении указано: "Сегодня в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого района неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции".

Также в полиции подтвердили, что раненым сотрудникам оказывается необходимая помощь.

После взрыва в Сторожинке ввели полицейскую спецоперацию. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и все обстоятельства инцидента.

В городе усилили меры безопасности. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.

Что известно сейчас

Самое важное на данный момент – двое полицейских получили ранения в результате взрыва, их состояние уточняется. Происшествие произошло около 22:50 в пределах города Сторожинец Черновицкого района.

По предварительной информации, неизвестный использовал взрывное устройство, вероятно гранату, и бросил его в направлении служебного автомобиля полиции. Следователи работают на месте, детали пообещали сообщить позже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 15 февраля в Черновцах полицейским удалось задержать злоумышленника, который бросил гранату во время конфликта. В результате взрыва боеприпаса пострадали три человека. Погибших, к счастью, не было.

